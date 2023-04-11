11 апреля 2023, 03:03
«Что-то не поделили». Очевидец рассказал подробности убийства подростка в Челябинске
Очевидец назвал ссору главной причиной убийства подростка в Челябинске
Причиной конфликта убитого в Челябинске подростка и его оппонента стала ссора. Об этом «360» рассказал очевидец, который непосредственно оказался на месте происшествия и вызвал скорую.
О самом конфликте те, кто был в компьютерном клубе, знают мало. Люди застали уже развязку трагедии.
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«Они что-то не поделили», — уверен очевидец.
Убийство произошло у ТРК «Космос» в Калининском районе города. По предварительным данным, 17-летний подросток и его обидчик были знакомы по компьютерной игре. Предположительно, в какой-то момент погибший одиннадцатиклассник оскорбил своего оппонента с фейкового аккаунта.
После молодые люди «забили стрелку» у торгового центра. Словесная перепалка переросла в конфликт, в результате которого один из участников выхватил нож и нанес школьнику два удара.
В результате подросток погиб на месте.
По рассказу очевидца, друзья погибшего кинулись искать помощь. Один из приятелей забежал в клуб и стал просить аптечку. Приехавшая на место скорая пыталась привести подростка в чувство, но все было напрасно.
«Они достали аптечку, начали делать ему массаж сердца, но это уже не помогло», — рассказал очевидец.
Подозреваемый в убийстве в ходе допроса подтвердил, что причиной конфликта между ним и погибшим стала ссора.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве семнадцатилетнего подростка из-за конфликта в интернете. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в пресс-службе регионального СК.
Убийства
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