Эксклюзив 11 апреля 2023, 03:03 «Что-то не поделили». Очевидец рассказал подробности убийства подростка в Челябинске Очевидец назвал ссору главной причиной убийства подростка в Челябинске Телеканал «360»

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Причиной конфликта убитого в Челябинске подростка и его оппонента стала ссора. Об этом «360» рассказал очевидец, который непосредственно оказался на месте происшествия и вызвал скорую.

О самом конфликте те, кто был в компьютерном клубе, знают мало. Люди застали уже развязку трагедии.

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«Они что-то не поделили», — уверен очевидец.

Убийство произошло у ТРК «Космос» в Калининском районе города. По предварительным данным, 17-летний подросток и его обидчик были знакомы по компьютерной игре. Предположительно, в какой-то момент погибший одиннадцатиклассник оскорбил своего оппонента с фейкового аккаунта.

После молодые люди «забили стрелку» у торгового центра. Словесная перепалка переросла в конфликт, в результате которого один из участников выхватил нож и нанес школьнику два удара.

В результате подросток погиб на месте.

По рассказу очевидца, друзья погибшего кинулись искать помощь. Один из приятелей забежал в клуб и стал просить аптечку. Приехавшая на место скорая пыталась привести подростка в чувство, но все было напрасно.

«Они достали аптечку, начали делать ему массаж сердца, но это уже не помогло», — рассказал очевидец.

Подозреваемый в убийстве в ходе допроса подтвердил, что причиной конфликта между ним и погибшим стала ссора.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве семнадцатилетнего подростка из-за конфликта в интернете. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в пресс-службе регионального СК.