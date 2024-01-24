Эксклюзив 24 января 2024, 15:43 «Что плохо для России — для них праздник». Украинцы дико отреагировали на гибель своих военных при крушении Ил-76 Военный Литовкин: Украину давно пора признать террористическим государством РИА «Новости»

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Украина не взяла на себя ответственность за крушение самолета Ил-76 в Белгородской области. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью «360» предположил, что самолет все же сбили. Только украинская сторона осознала свою оплошность позднее — на борту были пленные военные ВСУ — и теперь всячески пытается замести следы.

«Думаю, что самолет все-таки сбили. Видимо, это действительно так. Но говорить об этом можно будет только после того, как следственная комиссия разберется, найдет черный ящик, расшифрует его», — сказал полковник в отставке.

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Коме того, уточнил Литовкин, на земле должны найти обломки ракет или других устройств, с помощью которых могли сбить воздушное судно. Военный обозреватель также обратил внимание, что россияне, в отличие от украинцев, переживают о погибших.

«Наши люди сердобольные, да. Украинцы — оболваненные. То, что плохо для России — для них праздник. Но они дураки, не поняли то, что погибли 65 граждан Украины. Поэтому они сейчас тщательно убирают отовсюду свои следы», — заявил он.

Полковник в отставке добавил, что давно надо признать Украину террористическим государством. Страна восемь лет обстреливала Донбасс, напомнил он.

«Самые настоящие террористические атаки были на мирные города, на мирных людей. Убивали женщин, стариков и детей!» — заключил Литовкин.

Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Лайнер упал в поле, экипаж Ил-76 пожертвовал собой, чтобы не допустить падения самолета на село Яблоново. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых везли для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все погибли. В МИД РФ атаку на Ил-76 назвали актом безумного варварства со стороны Украины.