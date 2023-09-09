Происшествия 09 сентября 2023, 04:14 «Что я сделала?» Вылет рейса из Шереметьево задержали из-за пьяной дебоширки Baza: рейс из Москвы в Анталью задержали из-за пьяной женщины Freepik

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В аэропорту Шереметьево задержали рейс, следующий из Москвы в Анталью. На борту буянила пьяная пассажирка, сообщил Telegram-канал Baza.

Судя по видео, которое записал очевидец, женщина находилась в неадекватном состоянии. Она вырывалась из рук сотрудников полиции, которые пытались вывести дебоширку из салона. Женщина кричала, что ее убивают, выкидывают из салона.

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«Что я сделала, скажите? За что?» — истошно вопрошала пассажирка.

Вероятней всего, неадекватную женщину все же удалось вывести из салона, в Турцию она сегодня не попадет.

Днем ранее в Шереметьево задержали бортпроводницу одной из российских авиакомпаний. Девушка бегала босиком на парковке и запрыгивала на автомобили. Очевидцы вызвали полицию и сняли веселую стюардессу на видео.