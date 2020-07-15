ЧС на Таймыре: разлившееся топливо попало в два озера

Источник: администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

На кадрах, снятых с воздуха, видно, как пока еще небольшая часть озера загрязнена нефтепродуктами. Спустя некоторое время авиатопливо попало и в соседний водоем — озера связаны друг с другом рекой.

С воды уже удалось собрать более 150 кубометров нефти, основные работы по откачке планируют закончить в ближайшие часы.

Топливо разлилось еще 12 июля, во время перекачки с баржи на производственный склад. Один из трубопроводов разгерметизировался, и керосин попал на территорию вертолетной площадки и участок рядом с ней.

Кто виноват в этом, разбираются следователи и прокуратура. На Таймыре по-прежнему введен режим ЧС.

Это не первая подобная ситуация в России за последние месяцы. В конце мая около 21 тысячи тонн нефти попало в почву и воду в Норильске.