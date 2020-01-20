ЧП в отеле в Перми: местная жительница рассказала о постоянных авариях

Ночью 20 января в пермском хостеле «Карамель» прорвало трубу с кипятком, в результате чего погибли пять человек. Местная жительница рассказала «360», что аварии в здании, где произошло ЧП, не редкость.

«Тот край дома (где находится хостел — прим. ред.), у нас постоянно там прорывало. В прошлом и позапрошлом году трижды прорыв был», — сообщила собеседница.

Она добавила, что рядом с мини-отелем в доме также находится детская художественная школа. Ее тоже затопило кипятком. Руководство образовательного учреждения сейчас судится, так как вода уничтожила все картины. Женщина рассказала, что узнала о произошедшем в «Карамели» только утром, хотя в районе 03:30 под окнами кричали люди. Никто не придал этому значения.

В пермском хостеле «Карамель», который находится на цокольном этаже жилого дома, ночью 20 января прорвало трубопровод с горячей водой. Один из номеров отеля залило кипятком. В результате ЧП погибли пять человек, в числе которых один ребенок. Еще три человека получили ожоги различной степени тяжести. СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей.