Происшествия 25 ноября 2023, 18:36 ЧП со строительным краном в Красногорске заинтересовалась прокуратура Прокуратура начала проверку после падения строительного крана в Красногорске Пресс-служба прокуратуры Московской области / Telegram

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Прокуратура Московской области начала проверку после падения крана на строительной площадке в Красногорске 25 ноября. Предварительно, ЧП способствовала перегрузка техники, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Пресс-служба прокуратуры Московской области / Telegram Пресс-служба прокуратуры Московской области / Telegram Пресс-служба прокуратуры Московской области / Telegram Пресс-служба прокуратуры Московской области / Telegram Пресс-служба прокуратуры Московской области / Telegram

Строительный кран рухнул во время демонтажа горнолыжного комплекса в Красногорске. В результате пострадал крановщик, находящее вблизи здание теплоэлектроцентрали также получило частичные повреждения.

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«Опрокидывание на бок крановой установки произошло из-за возможной перегрузки при перемещении груза», — указали в публикации.

В рамках проверки прокуратура оценит соблюдение градостроительного и трудового законодательства.

В пресс-службе МЧС по Московской области «360» сообщили, что при падении крана в Красногорске пострадал один человек. Кроме того, разрушились кровля и фасад рядом стоящего здания.