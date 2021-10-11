ЧП случилось в парке аттракционов в Японии

В японском парке аттракционов произошло ЧП. Там обрушился пол. В результате пострадали шесть человек. Об этом сообщило японское агентство Kyodo News со ссылкой на данные местной полиции.

Пострадавшие люди упали с третьего этажа на второй. 24-летнему мужчине и 27-летней женщине диагностировали переломы таза. Остальные четыре человека получили легкие травмы. Парк планируют закрыть на ремонтные работы до 14 октября, передали «Известия».

«Мы сделаем всё возможное, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим, а также найти причину аварии и принять меры для предотвращения ее повторения», — заявили представители администрации парка.