ЧП произошло на предприятии в Дзержинске

В компании «НПК «Астат» в Дзержинске произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадали шесть человек.

По сообщению издания newsnn.ru, предприятие специализируется на производстве и поставках эпоксидных смол, клея и другой химической продукции. В процессе изготовления продукции на предприятии произошел выброс дифенильной смеси, в результате чего шесть человек пострадали. Их доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства ЧП выясняют специалисты.