Эксклюзив 29 января 2023, 11:54 ЧП произошло на канатной дороге на Воробьевых горах Около четырех метров стены обрушилось около фуникулера на Воробьевых горах Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

На электроподстанции, питающей фуникулер на Воробьевых горах, обрушились четыре квадратных метра стены. Предположительно, причиной стало столкновение автокрана с постройкой, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Обрушение никак не повлияло на работу фуникулера. По предварительным данным, канатная дорога функционирует в штатном режиме.

Реклама

Пострадавшая часть стены упала на трансформаторный блок. Электрообеспечение уже отключили.

Возгорания и пострадавших удалось избежать. Угроза жизням окружающих также отсутствует.

Возможная причина аварии — автокран — скрылся с места происшествия. На место обрушения уже выехали сотрудники полиции.