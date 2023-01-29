29 января 2023, 11:54
ЧП произошло на канатной дороге на Воробьевых горах
Около четырех метров стены обрушилось около фуникулера на Воробьевых горах
На электроподстанции, питающей фуникулер на Воробьевых горах, обрушились четыре квадратных метра стены. Предположительно, причиной стало столкновение автокрана с постройкой, сообщил источник «360» в экстренных службах.
Обрушение никак не повлияло на работу фуникулера. По предварительным данным, канатная дорога функционирует в штатном режиме.
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Пострадавшая часть стены упала на трансформаторный блок. Электрообеспечение уже отключили.
Возгорания и пострадавших удалось избежать. Угроза жизням окружающих также отсутствует.
Возможная причина аварии — автокран — скрылся с места происшествия. На место обрушения уже выехали сотрудники полиции.
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