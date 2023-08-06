Важное 06 августа 2023, 15:28 Чонгарский мост оказался под ракетным обстрелом ВСУ Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по Чонгарскому мосту РИА «Новости»

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ВСУ нанесли ракетные удары Чонгарскому мосту, сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его данным, есть сообщения о трех-четырех прилетах.

«Объем повреждений пока неизвестен», — добавил Рогов.

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Чонгарский мост соединяет Крым с Херсонской областью. Власти этих регионов пока не комментировали случившееся.

ВСУ уже наносили удары по переправе в конце июня, применив британские ракеты Storm Shadow, движение транспорта временно перенаправили через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». В начале июля мост снова открыли для транспорта после ремонта.

«Самый короткий и удобный транспортный коридор, где проходит недавно отремонтированный участок федеральной трассы, работает в прежнем режиме», — сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.