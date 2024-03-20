Происшествия 20 марта 2024, 17:18 Члены самарской ОПГ ответят в суде за криптовалютное мошенничество на 37 млн рублей

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Более 300 томов уголовного дела, возбужденного в отношении 12 самарцев, направили в суд Ульяновской области для рассмотрения по существу. Фигурантов обвинили в мошенничестве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на портал «МВД Медиа».

Согласно данным ведомства, члены ОПГ под руководством 22-летнего мужчины создали страницу в социальной сети, где предлагали якобы помощь с выгодными сделками на криптовалютной бирже. Полученные от клиентов деньги злоумышленники присваивали.

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Обманутыми оказались 422 человека. Общая сумма ущерба — более 37 миллионов рублей. В скором времени все обвиняемые предстанут перед судом.