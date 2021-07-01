Членов преступной банды задержали в Санкт-Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала семь человек возрастом от 25 до 51 года. Все они являлись членами преступной банды, которая занималась нападениями и грабежами. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Задержанных обвинили в похищении человека, разбое и незаконном обороте оружия, его основных частей и боеприпасов. Всех членов банды заключили под стражу. На данный момент следователи занимаются поиском соучастников.

Банда орудовала в Санкт-Петербурге и его окрестностях начиная с 2019 года. Утром 12 марта 2021 года они напали на жительницу города с применением электрошокера, а после увезли в частный дом в Ленобласти. Однако освободили пострадавшую в тот же день.

На троих участников группировки заведено уголовное дело о бандитизме. В ближайшее время им будет вынесен приговор.