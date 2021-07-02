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    02 июля 2021, 13:02

    Членов ОПГ задержали в Самарской области

    Полина Гребенщикова

    В Самарской области силовики задержали членов ОПГ. Группировка занималась преступной деятельностью в Новокуйбышевске с 2010 года, сообщил «Царьград» со ссылкой на СК.

    Членов ОПГ задержали в Самарской области

    На протяжении 10 лет группа преступников занималась вымогательством крупных сумм денег, поджогом машин неприятелей и избиениями, также есть информация минимум об одном убийстве.

    Правоохранительные органы задержали сначала организатора группировки, а позднее — остальных ее участников.