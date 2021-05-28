Членов банды, похитивших человека, будут судить в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов завершили расследование в отношении банды, которая ради выкупа похитила местного жителя.

Потерпевшего затолкали в машину в парке имени Пушкина в Советском районе. Об этом сообщил newsnn.ru.

Преступную группировку создал 35-летний мужчина. В нее входили граждане в возрасте 47, 40 и 30 лет.

Похищенного человека преступники вывезли на Щелоковский хутор. Там злоумышленники забрали у своей жертвы имущество и деньги на общую сумму свыше 2,35 миллиона рублей. Кроме того, похищенный был избит.

Подозреваемые вымогали у потерпевшего два миллиона рублей. Его заставляли переоформить машину, стоимость которой превышает 6,28 миллиона рублей.

Членов банды задержали и заключили под стражу. Подозреваемые признали свою вину. Дело передано в суд.