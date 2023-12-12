Происшествия 12 декабря 2023, 17:45 Члена сборной России по гребле избили на вечеринке в Москве Mash: члена сборной России по гребле Бикуа-Мфантсе избили на вечеринке в Москве РИА «Новости»

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Члена сборной России по гребле и тренера олимпийского резерва Никаэля Бикуа-Мфантсе избили на вечеринке в районе Западное Бирюлево в Москве до бессознательного состояния. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 37-летнего спортсмена отправили в нокаут во время ссоры, которая разгорелась на вечеринке с его учениками. При этом причины разногласий никто из участников вспомнить не смог.

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Спортсмена начала разыскивать жена, Лариса Бикуа-Мфантсе. Она даже обратилась к правоохранительным органам. В конце концов тренера привез домой один из учеников. Оказалось, что телефон Никаэля разрядился на морозе.

Тренера отвезли в травмпункт, чтобы зашить бровь. Полиция уже приступила к расследованию обстоятельств произошедшего.

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