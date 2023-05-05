Происшествия 05 мая 2023, 00:47 Член российской делегации попал в больницу после нападения украинского депутата в Анкаре ТАСС: член делегации РФ Ставицкий попал в больницу после нападения украинского депутата РИА «Новости»

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Секретарь российской делегации Валерий Ставицкий, участвующий в Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре, попал в больницу после нападения на него украинского коллеги. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе посольства Ирина Касимова.

«Наш сотрудник находится в больнице, где проходит необходимое обследование, ему оказана и консульская помощь», — сказала она.

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В посольстве также призвали турецкие власти обратить внимание на этот «вопиющий инцидент». В дипмиссии выразили надежду, что виновных накажут по всей строгости закона.

Ранее стало известно, что член украинской делегации напал на Ставицкого в коридорах гостиницы, где проходит саммит. К месту происшествия прибыли консул и врач. Позже в Сети появился фрагмент драки.

Нападение произошло из-за навязчивого поведения украинского депутата Александра Мариковского. Он стал размахивать флагом Украины и выкрикивать лозунги за спиной депутата Госдумы РФ Ольги Тимофеевой во время ее общения в прессой. Ставицкий вмешался и вырвал флаг у Мариковского, после чего украинский делегат пустил в ход кулаки.