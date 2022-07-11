Член профсоюза полиции Суслов рассказал, что делать, услышав крики о помощи

Жительница Москвы Александра Гончарова на протяжении нескольких лет слышит от соседки крики о помощи. Однако в действительности звуки издает пожилая бабушка с психическими отклонениями, жизни которой ничего не угрожает. «Общественная служба новостей» рассказал, что делать, если вы услышали зов о помощи от соседей.

Председатель местного комитета Московского профсоюза полиции по СВАО Игорь Суслов заявил, что если вы услышали крики, важно незамедлительно обратиться в полицию. По его словам, иногда равнодушие может стоить человеку жизни. Гораздо лучше, если сотрудники органов удостоверятся, что в квартире все в порядке.

«К сожалению, бывает все. Помню, у нас был случай, когда вечером на улице убивали человека, и это видели жители дома. [При этом] 02 или 112 не набрал никто, а если бы они сообщили вовремя, то жизнь можно было бы спасти. Поэтому лучше в таких ситуациях перебдеть», — рассказал Суслов.