Член ОНК рассказал об условиях содержания в СИЗО Михаила Ефремова

Собеседник издания отметил, что признанный виновным в смертельном ДТП артист коротко постригся.

«Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо», — заметил правозащитник.

Он пояснил, что 21 сентября правозащитники впервые с конца марта получили возможность приходить к заключенным в камеры. В частности получилось побывать и в той, где содержится Ефремов.

«Это небольшая камера с телевизором, холодильником, электрочайником. Ни у Ефремова, ни у двух его соседей претензий к условиям содержания нет. Они некурящие, но с пониманием относятся к тому, что артист курит», — уточнил член ОНК.

Он добавил, что в помещении есть вентилятор, который обеспечивает проветривание.

Ефремов получил восемь лет тюремного заключения за ДТП, произошедшее на Смоленской пощади в Москве. В начале июня он в пьяном виде выехал на своем внедорожнике в фургон курьера Сергея Захарова. Мужчина скончался в реанимации.