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    21 сентября 2020, 13:46

    Член ОНК рассказал об условиях содержания в СИЗО Михаила Ефремова

    Полина Петрова

    Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) рассказал об условиях содержания в СИЗО № 5 Москвы актера Михаила Ефремова, пишет сайт RT.
    Член ОНК рассказал об условиях содержания в СИЗО Михаила Ефремова

    Собеседник издания отметил, что признанный виновным в смертельном ДТП артист коротко постригся.

    «Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо», — заметил правозащитник.

    Он пояснил, что 21 сентября правозащитники впервые с конца марта получили возможность приходить к заключенным в камеры. В частности получилось побывать и в той, где содержится Ефремов.

    «Это небольшая камера с телевизором, холодильником, электрочайником. Ни у Ефремова, ни у двух его соседей претензий к условиям содержания нет. Они некурящие, но с пониманием относятся к тому, что артист курит», — уточнил член ОНК.

    Он добавил, что в помещении есть вентилятор, который обеспечивает проветривание.

    Ефремов получил восемь лет тюремного заключения за ДТП, произошедшее на Смоленской пощади в Москве. В начале июня он в пьяном виде выехал на своем внедорожнике в фургон курьера Сергея Захарова. Мужчина скончался в реанимации.

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