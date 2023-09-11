Происшествия 11 сентября 2023, 14:09 Число жертв землетрясения в Марокко приблизилось к 2500 СВД Марокко: количество жертв землетрясения выросло до 2497 Unsplash

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Число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 2497. Об этом сообщили на официальном сайте МВД королевства.

Минимум 2476 человек пострадали в результате подземных толчков. Самое большое количество жертв зафиксировали в провинциях Эль-Хауз (1452 человека) и Тарудант (764 погибших).

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Накануне, 10 сентября, руководство Марокко сообщало о 2012 жертвах и 2059 пострадавших. Из них 1404 человека поместили в больницу в тяжелом состоянии.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко 8 сентября. Эпицентр возник в 80 километрах от Марракеша на глубине 27 километров. Жертвами стихии оказались жители и гости девяти провинций и префектур, больше всего людей погибли в провинциях Эль-Хауз (1293) и Тарудант (452).

Не обошлось без жертв в Агадире, Азиляле, Большой Касабланке, Марракеше, Тингире, Уарзазате, Шишауа, Юсуфии и многих других населенных пунктах.