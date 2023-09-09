09 сентября 2023, 13:45
Число жертв землетрясения в Марокко достигло 820
Al-Arabiya: жертвами землетрясения в Марокко стали 820 человек
Количество погибших в результате мощного землетрясения в Марокко выросло до 820. Еще 672 человека получили ранения, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Более 200 пострадавших находятся в критическом состоянии. Очаг семибалльного землетрясения находился на глубине 10 километров и в 77 километрах к юго-западу от Марракеша.
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Ранее сообщалось о 632 погибших в результате природного катаклизма. Из-за подземных толчков многие здания оказались разрушены.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко в связи с трагическими последствиями катастрофы. Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
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