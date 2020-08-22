Число жертв взрыва в жилом доме в Ярославле увеличилось

«В 03:03 обнаружены тела ребенка и женщины, ребенок 2012 года рождения», — приводит агентство слова своего собеседника.

Ранее в МЧС информировали, что под завалами дома ищут восьмилетнего ребенка и его мать. В ведомстве также отмечали, что неизвестна судьба 38 человек, которые были прописаны в подъезде, где вечером 21 августа случился взрыв.

Взрыв газа произошел на четвертом этаже в квартире десятиэтажного дома № 5 по улице Батова. Сообщение о происшествии поступило в МЧС около 19:30 мск. Обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж.

Изначально сообщалось об одной погибшей и четырех пострадавших. Позже поступила информация о втором теле, найденном спасателями под завалами дома.

СК и прокуратура начали проверки, было открыто уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека».

Жительница пострадавшего дома Татьяна рассказала «360», что при взрыве, прогремевшем в многоэтажке Ярославля, первой мыслью было: это взорвался газ. Члены ее семьи одними из первых выбежали на улицу. Семья Татьяны живет в первом подъезде десятиэтажки по улице Батова, взрыв произошел во втором.