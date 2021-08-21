Число жертв взрыва в квартире Москвы выросло до трех

UPD Прокуратура Москвы опровергла смерть 12-летнего мальчика.

Пострадавший при взрыве в квартире на северо-западе Москвы 12-летний мальчик скончался в больнице. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале. Общее число жертв в результате детонации увеличилось до трех.

По предварительной версии следователей, старший подросток принес в дом техническое устройство, которое взорвалось. В квартире также находилась женщина, которая не пострадала.

Детонация технического устройства произошла в квартире на улице Малая Набережная в Москве. От взрыва на месте скончались 44-летний мужчина и 14-летний подросток. Получившего ранения 12-летнего мальчика доставили в больницу в критическом состоянии, но он не выжил.

В московском главке СК завели уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконный оборот оружия».

Сейчас на месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Источник «360» в экстренных службах столицы сообщил, что в квартире взорвалась учебная граната.