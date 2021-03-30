Число жертв взрыва в доме в Татарстане увеличилось до двух

Пострадавшая от взрыва и последовавшего обрушения квартир в Зеленодольске скончалась в больнице. Число жертв выросло до двух. Об этом сообщили в минздраве Татарстана.

«Число жертв обрушения в жилом доме в Зеленодольске возросло до двух, скончалась пострадавшая женщина», — сообщили РИА «Новости» в минздраве Татарстана.

Взрыв произошел вечером 29 марта. После него последовало обрушение семи квартир. Сначала сообщалось о шестерых пострадавших, одного мужчину нашли мертвым сразу после взрыва. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В районе, где произошел взрыв, власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера до тех пор, пока специалисты не завершат все работы, и дом не будет восстановлен.

Специалисты рассказали, что после взрыва открытого горения не последовало, несущие конструкции не повреждены. Предварительная причина взрыва — утечка газа, сообщили в МЧС и в Следственном комитете.

Девятиэтажный дом на 50 квартир был построен в 1974 году. Здание газифицировано и электрофицировано. В нем проживает 96 человек.