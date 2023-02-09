Происшествия 09 февраля 2023, 12:08 Число жертв взрыва газа в Новосибирске выросло до пяти ТАСС: при взрыве газа в Новосибирске погибли пять человек РИА «Новости»

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Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска выросло до пяти. Об этом написал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Информацию также подтвердил Минздрав Новосибирской области.

Спасатели обнаружили под завалами тело пятой жертвы.

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Кроме того, среди погибших — 40-летняя женщина и двухлетний ребенок, уточнили в Минздраве региона. Личность одной из жертв пока не установили.

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МЧС получило информацию о взрыве в 07:43 (03:43 по московскому времени). По данным СУ СК по области, в доме обрушились два подъезда и начался пожар. На месте работают почти 300 спасателей, туда вылетел глава МЧС России Александр Куренков. Работы осложняют мороз и необходимость чистить снег во дворе, чтобы могла проехать спецтехника.

Неравнодушные жители несут к месту происшествия продукты и вещи. Жильцов пока решили разметить в гостинице. Кроме того, они получат компенсацию — ее размер пока точно не определен. В будущем пятиэтажку расселят.