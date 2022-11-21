Важное 21 ноября 2022, 09:36 Число жертв взрыва газа на Сахалине выросло до десяти ТАСС: жертвами взрыва газа на Сахалине стали 10 человек РИА «Новости»

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Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине возросло до 10 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона. Сейчас на месте ЧП продолжают работать специалисты Фонда капитального ремонта и строительной лаборатории.

По данным источника агентства, среди жертв взрыва газа есть четыре ребенка. Еще двух пострадавших доставили в больницу, четверым оказали помощь амбулаторно.

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Территорию дома на улице Библиотечной в Тымовском, где взорвался баллон с газом, огородили, там же выставили два поста полиции, сообщал ранее губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале. Если эксперты придут к выводу, что проживание в остальных подъездах безопасно, в здании проведут капитальный ремонт.

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Взрыв в пятиэтажке произошел 19 ноября рано утром. После этого рухнуло перекрытие одного из подъездов с первого по пятый этаж. По предварительным данным, в одной из квартир взорвался 20-литровый газовый баллон. Известно, что жилое здание не газифицировано. В шести подъездах дома находилось 80 квартир, в них жили более 170 человек.