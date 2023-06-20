20 июня 2023, 22:44
Число жертв возгорания на пороховом заводе под Тамбовом увеличилось
СК: число погибших при возгорании на пороховом заводе под Тамбовом выросло до пяти
Число погибших при взрыве и последующим за ним возгорании на пороховом заводе под Тамбовом выросло до пяти. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.
«Пятый рабочий умер в больнице», — привело агентство сообщение ведомства.
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Взрыв с последующим возгоранием произошел днем 20 июня в городе Котовске на территории завода. Жертвами стали рабочие подрядной организации, которые занимались ремонтом помещения. Изначально сообщалось о гибели четырех человек. Количество получивших травмы уточняется.
По факту случившегося завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили в пресс-службе регионального главка СК.
На месте работает группа криминалистов. Помимо осмотра места происшествия, им также предстоит опросить очевидцев. Криминалисты установят все обстоятельства и причины взрыва и последующего за ним пожара.
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что причиной взрыва стал человеческий фактор. Он добавил, что угрозы для населенных пунктов и сотрудников завода нет.
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