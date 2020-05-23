Число жертв в больнице Татарстана возросло до трех

Число жертв пожара в центральной районной больнице Татарстана увеличилось до трех. Умер один из отравившихся угарным газом.

Об этом РИА «Новостям» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Умер еще один человек — один из двух, надышавшихся угарным газом при пожаре», — пояснили в ведомстве.

Вечером 22 мая в больнице города Зеленодольска произошло возгорание. Погибли два человека. Еще четверо пострадали — двое получили ожоги, средней и тяжелой степени тяжести. Остальные отравились угарным газом.

Пожар возник на первом этаже здания. Загорелось отделение сосудистой хирургии. Отмечается, что пациентов с коронавирусной инфекцией там не было. Пожарные ликвидировали огонь за 15 минут.

Следственный комитет Татарстана уже возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».