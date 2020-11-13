13 ноября 2020, 16:51
Число жертв тайфуна «Вамко» на Филиппинах увеличилось до 42
Число жертв из-за пришедшего на Филиппины тайфуна «Вамко» увеличилось до 42 человек, сообщило информационное агентство «Синьхуа».
Отмечается, что ураган обрушился на центральный острова Лусон, где находится столица государства Манила. В настоящий момент известно о 43 пострадавших и 20 жителях, которые числятся пропавшими без вести, информирует канал Piter.tv.
Ранее в СМИ появилась информация о 26 погибших и 25 пострадавших. Тайфун вызвал ливни, камнепады и оползни в ряде регионов страны. В настоящий момент специалисты ведут поисково-спасательные операции.