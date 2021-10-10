Число жертв суррогатного алкоголя под Оренбургом выросло до 32

В Оренбургской области число жертв суррогатного алкоголя увеличилось до 32. Всего от напитков пострадали 64 человека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на власти региона.

«Медики делают все возможное, чтобы спасти людей. Но у многих пациентов доза метанола в несколько раз превышает смертельную. Еще раз обращаюсь к оренбуржцам: воздержитесь от употребления любого алкоголя», — сказала министр здравоохранения области Татьяна Савинова.

В правительстве региона уточнили, что жертвами суррогатного алкоголя стали 32 человека.

Массовые отравления паленой водкой произошли в Оренбуржье в ночь на 7 октября. Каждый день растет число пострадавших и погибших. После массового отравления в Оренбургской области завели несколько уголовных дел, которые объединили в одно производство. Расследованием также занимается центральный аппарат СК.

Эксперты рассказали, что отличить поддельную водку от настоящей достаточно сложно, однако есть несколько критериев, которые помогут минимизировать риски. Лучший способ отличить поддельный алкоголь от настоящего — покупать его в магазинах.