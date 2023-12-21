Происшествия 21 декабря 2023, 21:52 Число жертв стрельбы в пражском университете выросло до 17 Lidové noviny: жертвами стрельбы в университете в Праге стали 17 человек Авторство: Stanislav Dusík. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/

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Число погибших в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета увеличилось до 17 человек. Об этом сообщила чешская газета Lidové noviny.

Эта информация пока официально не подтверждалась. Известно также, что более девяти человек получили серьезные ранения, еще один — средней степени тяжести.

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На месте стрельбы еще работают спасательные и медицинские бригады, в том числе психолог и бригада посттравматической помощи, уточнило издание.

Выяснилось, что стрелок был студентом философского факультета, ему было 24 года. Местная полиция не склонна считать случившееся терактом, это был акт стрелка-одиночки. Нападавшего ликвидировали, расследование продолжается.

Президент Чехии Петр Павел выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы.

По данным издания Aktu, нападавший использовал длинноствольное оружие с оптическим прицелом. Он устроил стрельбу на четвертом этаже вуза, где находится философский факультет.