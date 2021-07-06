Число жертв природных катаклизмов на кубанских курортах выросло до 7

В Туапсе из-за последствий непогоды погиб еще один ребенок. Как сообщило РИА «Новости», жертвами разгула стихии стали семь человек.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Instagram о гибели пенсионера в селе Горское и женщины с дочерью в селе Девановка, которые не смогли выбраться из машины. В селе Витязево в Анапе утонули ребенок и двое взрослых, которые пытались его спасти.

В региональном главке МЧС рассказали, что из-за паводка, который вызвали сильные ливни, на Кубани подтопило 325 дворов и 258 домов в трех населенных пунктах. Власти ввели режим ЧС на территории Туапсинского, Славянского и Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка.

Ранее в мэрии Туапсе сообщили, что упавшее во время ливня дерево повредило газопровод между домами на улице судоремонтников. По данным городской администрации, подачу газа людям прекратили. На месте происшествия сейчас работают аварийные службы.