Происшествия 15 февраля 2024, 12:52 Число жертв при ракетном ударе ВСУ по Белгороду выросло до шести Mash: минимум 6 человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгороду РИА «Новости»

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В Белгороде выросло число погибших при ударе ВСУ по городу. По данным Telegram-канала Mash, жертв минимум шесть.

Пострадали, указали в публикации, 10 мирных жителей. Осколки ракеты, уточнил Telegram-канал, рухнули на магазин «Магнит» и территорию одной из школ.

Власти Белгородской области официально сведения о погибших пока что не подтвердили. Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале призывал местных жителей укрыться в помещениях со сплошными стенами и не подходить к окнам. Находящимся на улицах он посоветовал спуститься в ближайшее укрытие.

По информации Telegram-канала «112», обломки ракеты упали на улицы частного сектора, на одной из них погиб грудной ребенок.

Ранее в четверг стало известно о попытке украинских военных нанести удар по территории Губкинскую нефтебазу в Белгородской области.

Беспилотник противника сбила система противовоздушной обороны, обломки упали в селе Долгое. В результате ЧП никто из местных жителей не пострадал.