Важное 03 февраля 2024, 19:53 Число жертв при обстреле пекарни в Лисичанске выросло до пяти МЧС: тела пяти погибших нашли на месте обстрела пекарни в Лисичанске

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Пять человек погибли в результате обрушения здания в Лисичанске. Из-под завалов извлекли шестерых пострадавших, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Поисково-спасательные работы продолжаются», — уточнили в ведомстве.

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Украинские военные атаковали пекарню в Лисичанске, предположительно, из РСЗО HIMARS. Здание попало под обстрел 3 февраля, в результате пострадали восемь человек, сообщал Минздрав ЛНР.

Под завалами здания могут находиться до 40 местных жителей. По данным военной комендатуры, в выходные дни пекарню всегда посещало много людей.

В декабре Вооруженные силы Украины нанесли удар по рынку в микрорайоне Текстильщик в Донецке. Тогда погибли 27 человек, еще 25 получили ранения, среди пострадавших — два подростка.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил ответственность за гибель людей на страны Запада, которые обеспечили ВСУ оружием.