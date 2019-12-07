Число жертв пожара в центре Одессы возросло до пяти

По состоянию на утро 7 декабря жертвами пожара в центре Одессы считаются пять человек. Судьба еще 10 остается неизвестной.

К утру 7 декабря спасатели обнаружили тело еще одного человека, погибшего в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы. Об этом сообщила пресс-служба областной ГСЧС.

Всего жертвами стали пять человек. Так, 4 декабря в 12:20 одна женщина умерла в больнице. В 17:40 5 декабря тело одного человека обнаружено при проведении поисковых работ. В 15:30 декабря во время разбора завалов нашли тела еще двух погибших. В ночь на 7 декабря во время разбора завалов обнаружено тело одно человека.

При пожаре пострадал 31 человек. В больницах остается 17 человек, 6 декабря выписано девять человек. Судьба еще 10 человек остается неизвестной.

Пожар в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался 4 декабря. Историческое здание в центре Одессы могло загореться по причине неисправной проводки, которую не меняли с 1969-х годов. Впрочем, в полиции не исключают и версии поджога. Расследование всех обстоятельств происшествия продолжается.