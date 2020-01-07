Число жертв пожара в Подмосковье увеличилось до 6

Шесть человек стали жертвами пожара в подмосковной деревне Нестерово. На месте работают спасатели, которые ликвидируют последствия возгорания. Об этом «360» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Шесть человек на данный момент [погибли]», — сказали в МЧС. В пресс-службе добавили, что работы на месте случившегося продолжаются. Спасатели занимаются разбором завалов и конструкций.

Пожар вспыхнул утром 7 января в строительных бытовках. По предварительной информации, все погибшие были выходцами из Средней Азии. Сначала сообщалось о четырех погибших.

Общая площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.