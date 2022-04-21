Количество жертв пожара в здании оборонного НИИ в Твери выросло до пяти человек, рассказал РИА «Новости» представитель экстренных служб. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Также, по уточненным данным, пострадал 21 человек.

Перед этим, в середине дня, МЧС информировало о 16 пострадавших. В областную клиническую больницу попали семь человек с травмами и ожогами.

Спасатели получили сообщение о пожаре в здании Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны на набережной Афанасия Никитина в 11:08 21 апреля. Из помещений немедленно эвакуировали людей, но в Сети появились видео, на которых люди выбираются на карнизы окон, не дожидаясь пожарных.

К тушению привлекли более 240 пожарных и 69 спецмашин — и даже задействовали вертолет. По данным на 16:00, летательный аппарат уже семь раз сбросил воду на полыхающее здание.

Военная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Ее сотрудники примут меры для привлечения виновных к ответственности.