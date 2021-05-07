07 мая 2021, 22:54
Число жертв пожара в Мытищах увеличилось до пяти человек
На месте пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах было обнаружено тело еще одного человека. Общее число жертв выросло до пяти. Ранее сообщалось о четырех погибших и одном госпитализированном.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.
«Всего на данный момент погибли пять человек, один пострадал», — сообщила служба.
Источник видео: главное управление МЧС по Московской области
Возгорание в сварочном цехе в нежилом двухэтажном здании в Мытищах произошло вечером 7 мая. Горение охватило площадь в 225 квадратных метров. Сейчас пожар локализован. Огнеборцам удалось вынести из горящего цеха 11 баллонов с кислородом и два с пропаном.