Число жертв пожара в Мытищах увеличилось до пяти человек

На месте пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах было обнаружено тело еще одного человека. Общее число жертв выросло до пяти. Ранее сообщалось о четырех погибших и одном госпитализированном.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

«Всего на данный момент погибли пять человек, один пострадал», — сообщила служба.

Источник видео: главное управление МЧС по Московской области

Возгорание в сварочном цехе в нежилом двухэтажном здании в Мытищах произошло вечером 7 мая. Горение охватило площадь в 225 квадратных метров. Сейчас пожар локализован. Огнеборцам удалось вынести из горящего цеха 11 баллонов с кислородом и два с пропаном.