Число жертв пожара в Мосрентгене возросло до 3

При пожаре в жилой многоэтажке погибли три человека: один взрослый и двое детей. Об этом сообщили в МЧС России. По данным ведомства, пострадали 17 человек.

Причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки, сообщает СК.

Днем 6 февраля огонь вспыхнул в квартире на втором этаже в жилой высотке в Мосрентгене (Новая Москва). Когда пожарные приехали на место ЧП, в квартире на площади 25 квадратных метров горели вещи, мебель, а огонь перекинулся на балконы с третьего по девятый этаж.

Всех пострадавших передали медикам. Из пожара спасли пять человек. Огонь потушили в 15:04.

Ранее в МЧС сообщили о двух погибших детях и 14 пострадавших.