20 ноября 2022, 22:55
Число жертв пожара на Комсомольской площади в Москве выросло до трех
«112»: спасатели нашли тело третьей жертвы пожара на Комсомольской площади в Москве
Столичные спасатели извлекли из-под обломков сгоревшего здания в центре Москвы тело третьей жертвы, сообщил Telegram-канал «112». Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте ЧП.
Издание опубликовало видео — на кадрах видно, как работают представители МЧС. Для получения более удобного доступа к месту спасатели использовали автолестницы.
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Пожар в двухэтажном складском здании на площади трех вокзалов случился днем 20 ноября. Сигнал о возгорании в МЧС получили в 14:57. Когда спасатели прибыли по указанному адресу, огонь охватил более двух тысяч квадратных метров.
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