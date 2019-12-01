Число жертв падения автобуса с моста в Забайкалье увеличилось до 15

По предварительным данным, еще 18 человек получили травмы. Шестерых из них доставили в Центральную районную больницу.

Появилось видео с места падения автобуса с моста в Забайкалье Подробнее

Эвакуировать пострадавших планируют с помощью санитарной авиации.

Автобус Kia Grandbird ехал из Сретенска в Читу утром 1 декабря. На 60-м километре автодороги «Могойтуй — Сретинск — Олочи» разорвалось переднее колесо, поэтому машина сошла с трассы и упала с моста на лед реки Куэнга.

В салоне находились 43 пассажира и водитель. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. В район ДТП направлены два вертолета Центра медицины катастроф и следователи-криминалисты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». Об этом сообщили в СК.