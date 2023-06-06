Происшествия 06 июня 2023, 21:29 Число жертв отравления сидром в Самарской области выросло до 9 Самарский Минздрав: число жертв отравления сидром в области достигло 9 РИА «Новости»

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Число умерших от отравления суррогатным сидром в Самарской области выросло до девяти. Об этом сообщил региональный Минздрав.

«По информации Минздрава, на данный момент девять погибших», — сообщили в ведомстве.

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Ранее сообщалось о 16 пострадавших и семи погибших от отравления напитком «Мистер сидр». По предварительным данным, все отравившиеся пили сидр, который купили в магазинах «Территория пива».

Выяснилось, что вызвавший массовые отравления сидр произвели в Самарской области. Правоохранители задержали владельца производства. По факту случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

В СУ СК по Ульяновской области также завели дело по факту отравления людей сидром. По данным ведомства, с 3 по 4 июня несколько жителей Димитровграда госпитализировали с диагнозом отравление неустановленным веществом. Шестеро пострадавших скончались.