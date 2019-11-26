Число жертв от землетрясения в Албании возросло до 20

Из-под завалов были спасены 45 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Известно, что еще 600 человек получили травмы.

Российское посольство в Албании заявило, что информации о пострадавших при землетрясении россиянах не поступало.

Землетрясение в Албании магнитудой 6,4 случилось в ночь на вторник. Эпицентр находился между столицей Тираной и вторым по величине городом Дурресом.