  • Число жертв от землетрясения в Албании возросло до 20

    26 ноября 2019, 22:44

    Александр Кушак

    В результате землетрясения в Албании погибли 20 человек, сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

    Из-под завалов были спасены 45 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Известно, что еще 600 человек получили травмы.

    Российское посольство в Албании заявило, что информации о пострадавших при землетрясении россиянах не поступало.

    Землетрясение в Албании магнитудой 6,4 случилось в ночь на вторник. Эпицентр находился между столицей Тираной и вторым по величине городом Дурресом.