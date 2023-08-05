Происшествия 05 августа 2023, 22:48 Число жертв оползня в Грузии выросло до 17 МВД: тела 17 погибших нашли после схода оползня на горном курорте в Грузии Unsplash

Читать 360tv в

Число жертв схода оползня на горном курорте Шови в Грузии достигло 17. Об этом сообщил руководитель службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили. Его слова привел ТАСС.

Тела погибших спасатели обнаружили на территории, где находились фрагменты снесенных оползнем коттеджей. Сейчас уже идентифицировали тела семи человек.

Реклама

Позже в секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии сообщили, что среди погибших оказалась россиянка. Ее тело опознала подруга.

По словам министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили среди пропавших в районе схода оползня есть дети. До 20 человек продолжают искать на месте исхода.

Стихийное бедствие спровоцировали сильные ливни и таяние льда. Спасатели эвакуировали за два дня 210 человек. Сейчас на месте случившегося работают вертолеты пограничной полиции.