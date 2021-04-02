Число жертв обрушения кровли ангара в Ахтубинске увеличилось до двух

Еще один человек умер после обрушения кровли ангара на территории войсковой части в Ахтубинске. Следователи завели уголовное дело против директора фирмы, который допустил к разбору ангара не прошедших стажировку работников. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Астраханской области.

Генерального директора ООО «Промстрой» заподозрили в преступлении по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда лицом, на которое были возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Следователи установили, что 1 апреля подозреваемый допустил к разбору перекрытия металлического ангара на территории войсковой части в Ахтубинске четырех работников, которые не прошли стажировку. У них не проверили знание техники безопасности и не выдали спецодежду. Никто не контролировал, используют ли они специальные защитные средства.

Во время работы рухнула металлическая кровля. Два человека погибли. Еще два работника получили травмы. Следователи решают вопрос о мере пресечения.

Ранее местные власти сообщили об одном погибшем.