Число жертв обрушения дома во Флориде увеличилось до 32

Обрушение 12-этажного жилого дома во Флориде привело к смерти 32 человек. Спасатели удалось обнаружить под обломками сооружения еще четыре тела. Такой информацией поделился мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава. Об этом сообщило Associated Press.

Изначально предполагалось, что в ходе разрушения погибло 22 человека. Затем их число увеличилось до 24. После спасатели обнаружили еще четыре тела. На данный момент количество жертв исчисляется 32 людьми, передали Nation News.

«Мы по-прежнему сосредоточены на нашей основной миссии… найти как можно больше людей», — заявил мэр города.