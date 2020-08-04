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    04 августа 2020, 16:02

    Число жертв крушения мотодельтаплана в Подмосковье увеличилось до двух

    Андрей Иванов , Татьяна Майорова

    Жертвами крушения мотодельтаплана в Можайском городском округе стали два человека. Эту информацию подтвердили в региональном МЧС.

    Ранее в ведомстве сообщили о жесткой посадке частного мотодельтаплана в районе 97-го километра трассы М1, возле деревни Шаликово. Была информация об одном погибшем и одном пострадавшем.

    На месте аварии сейчас работают восемь единиц техники и 24 человека.

    Сообщение о крушении двухместного мотодельтаплана под Можайском поступило в МЧС в 14:24. Информации о причинах аварии пока нет.

    Новости SMI.FM