Число жертв крушения мотодельтаплана в Подмосковье увеличилось до двух

Жертвами крушения мотодельтаплана в Можайском городском округе стали два человека. Эту информацию подтвердили в региональном МЧС.

Ранее в ведомстве сообщили о жесткой посадке частного мотодельтаплана в районе 97-го километра трассы М1, возле деревни Шаликово. Была информация об одном погибшем и одном пострадавшем.

На месте аварии сейчас работают восемь единиц техники и 24 человека.

Сообщение о крушении двухместного мотодельтаплана под Можайском поступило в МЧС в 14:24. Информации о причинах аварии пока нет.