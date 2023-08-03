03 августа 2023, 08:39
Число жертв катастрофы с вертолетом Ми-8 на Алтае увеличилось до шести
Минздрав: число погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае достигло шести
Число жертв в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае увеличилось до шести человек. В больнице Барнаула скончалась женщина с сильными ожогами. Еще одному мужчине продолжили оказывать помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
«[Женщина] скончалась, [пострадавший] мужчина стабильный, медпомощь оказывают в полном объеме», — указали в ведомстве.
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Днем 27 июля вертолет Ми-8 рухнул в селе Тюнгур Усть-Коксинского района. Момент падения воздушного судна попал на видео.
После крушения вертолет вспыхнул. Сначала поступила информация о шести погибших, но затем в МЧС России заявили, что скончались четыре человека.
Одна из выживших пассажирок Ми-8 сообщила, что ее спасло место, на котором она находилась. Она летела в хвостовой части. Женщина указала, что ожоги получили в основном те, кто сидел ближе к пилоту.
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