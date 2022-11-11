Происшествия 11 ноября 2022, 10:39 Число жертв ДТП с маршруткой в Новосибирске выросло до двух Минздрав региона: в аварии в Новосибирске погибли два человека, пострадали восемь Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Число погибших при столкновении легкового автомобиля с маршрутным такси в Новосибирске выросло до двух. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава ТАСС.

«В легковой машине двое погибших. Пострадавших восемь. Их состояние уточняется», — сказала представитель ведомства.

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На месте аварии работают оперативные службы, все обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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Авария произошла на улице Титова, у дома № 142, в Ленинском районе города. По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, в автомобиле погибли водитель и пассажир, еще два человека, ехавшие в иномарке пострадали. В маршрутном такси травмы при столкновении получили четверо жителей Новосибирска.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту ДТП. На место происшествия выехал прокурор Ленинского района города Денис Петрашин.

Скорее всего, причиной аварии могла стать скользкая дорога. В пятницу, 11 ноября, в Новосибирске идет снег.

Ранее в аварии под Новосибирском при столкновении грузовика с легковым автомобилем погиб ребенок.