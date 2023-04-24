Происшествия 24 апреля 2023, 09:09 Число жертв ДТП на Киевском шоссе возросло до двух Прокуратура Москвы: число жертв ДТП на Киевском шоссе возросло до двух Автор: Roulex 45 / Википедия

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Еще один человек скончался в результате серьезной аварии, которая произошла на Киевском шоссе 23 апреля. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

«Количество погибших в ДТП на 41-м километре Киевского шоссе увеличилось до двух», — сказано в сообщении ведомства.

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Прокуратура уточнила, что второй мужчина скончался в больнице. ДТП произошло вечером в воскресенье, 23 апреля, около города Апрелевка. Сначала там столкнулись два автомобиля.

По данным столичного ведомства, водители после случившегося вышли осмотреть повреждения своих машин. Однако на них наехала Honda, которая после этого врезалась в еще два транспортных средства. В итоге один из находившихся на дороге мужчин скончался на месте, второго госпитализировали.

По факту случившегося открыли уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Прокуратура Новомосковского и Троицкого административных округов взяла расследование под свой контроль.