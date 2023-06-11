Происшествия 11 июня 2023, 16:22 Число жертв ДТП c Kia и Renault в Крыму возросло до пяти ТАСС: умер один из пострадавших в ДТП в Крыму детей, число жертв достигло пяти человек Telegram

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ДТП на трассе в Крыму унесло жизни пяти людей, сообщили ТАСС в региональном главке МВД. Ранее было известно о четырех погибших. Кроме того, пострадали четверо детей.

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В ведомстве уточнили, что в больнице скончался один из четырех несовершеннолетних пассажиров.

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Авария произошла 11 июня в 10:10 в Бахчисарайском районе. Иномарка Kia вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с Renault, в салоне которой находились дети.

По факту ДТП идет проверка. Прокуратура республики выясняет все обстоятельства и причины смертельного происшествия.